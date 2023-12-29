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Рождественские службы прошли в 115 храмах Псковской области

Псковская полиция обеспечила безопасность жителей региона во время проведения праздничных богослужений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено. В ночь с 6 на 7 января полицейские приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. Всего в эту ночь на территории региона службы прошли в 115 церквях и храмах.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом закрепили руководителей подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений задействовали сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин и казачества, представителей частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) управления МВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский поздравил настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья, отца Алексея – члена Общественного совета при региональном УМВД. Полицейский поблагодарил общественника за активную просветительскую и профилактическую работу.

Начиная с утра 6 января и до окончания праздничных богослужений, места проведения обследовали полицейские и взяли под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм осуществлялся с помощью ручных и арочных металлодетектеров.

Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников, добавили в ведомстве.