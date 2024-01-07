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Реставрацию памятников архитектуры Псковского епархиального управления завершат в ближайшее время

Реставрация памятников архитектуры Псковского епархиального управления в исторической части областного центра завершится в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

Ранее было объявлено, что завершение масштабных работ по восстановлению Надвратного корпуса исторического подворья Псково-Печерского монастыря (1906 года, архитектор В.Л. Назимов) ожидается в ближайшее время. Особенностью этой постройки является наличие въездных ворот, которые в начале XX века вели на территорию подворья.

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Во время работ провели выемку кирпича, степень разрушения которого достигала аварийных масштабов. Некоторые стены пришлось перекладывать почти полностью, для реставрации использовался исторический кирпич, поставки которого осуществляли из Санкт-Петербурга. Следующим этапом реставрации стало воссоздание исторической ковки ворот, установка художественных решеток, витражей и креста.

Также сообщается о завершении реставрации Архиерейского дома (1881 года, архитектор Новицкий). В рамках этого проекта были воссозданы элементы внутренней отделки помещений, декора фасадов, полов, а также установлены кровля, аттики, декоративная ковка балкона с видом на реку Великую. Завершается прокладка коммуникаций.