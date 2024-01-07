Церковь / Новости епархии

Состояние фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря показали реставраторы

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Состояние купола церкви и фасадов, фотофиксация. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Церкви вернут первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы.

Смотрите также Один из приделов Стефановской церкви демонтируют в Пскове

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403/1404 годах. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

9 января православная церковь чтила память Стефана Первомученика. Основной источник сведений о служении и мученичестве святого Стефана — библейская книга деяний святых апостолов.

В иконографии святой Стефан изображается с камнем на голове знак казни, которую претерпел святой Стефан за свою проповедь, и с пальмовой ветвью в руке, символом победы над смертью.