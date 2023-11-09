Культура

Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря началась в Пскове

Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря началась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: «Фрески Пскова» / «ВКонтакте»

Вокруг Северного комплекса Мирожского монастыря установили ограждение и оборудовали строительный городок.

Окончание работ запланировано на 1 ноября 2025 года.

Стефановская церковь (XVII в.) построена на месте более древней (1406 г.). Она представляет собой надвратный трапезный храм на подклете, к которому примыкают Святые ворота. В архитектуре заметны московские черты. Фасады декорированы белеными кирпичными карнизами, орнаментальными поясами, лопатками. Окна и двери обрамлены колонками, с перехватами и фронтонами. Интерьер храма двусветный, перекрыт сомкнутым сводом. Замечательным украшением Стефановской церкви стал иконостас, исполненный в византийских традициях архимандритом Зиноном в 90-х годах XX века.