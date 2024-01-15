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Опубликовано время богослужений в праздник Крещения Господня в Великих Луках

Богослужения пройдут в праздник Крещения Господня в храмах города Великие Луки 19 января. Время совершения основных богослужений Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

В Свято-Вознесенском кафедральном соборе (улица Карла Либкнехта, 5В) богослужение пройдет с 8.00 до 11.00.

В Храме Святителя Тихона (Вокзальный переулок, 13) богослужение проведут с 8.30 до 11.00.

В Храме Казанской иконы Божией Матери (улица Пушкинская, 30А) богослужение пройдет с 8.00 до 10.30.

В Храме в честь Святителя Николая при Епархиальном управлении (улица Ставского, 63/4) богослужение с 8.30 до 10.30.

В Храме в честь преподобного Мартирия Зеленецкого (улица Герцена 2) с 9.00 до 11.00.

Вода будет раздаваться в течение всего дня.