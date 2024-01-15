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Лекция о псковской духовной миссии состоялась в Пскове

Лекция на тему «Церковное возрождение на Северо-Западе России в 1941 – 1944 годы. Псковская православная миссия» состоялась на базе арт-пространства социально-культурного центра «Троицкий» в Пскове 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Лектор, кандидат исторических наук Константин Обозный представил уникальные факты, раскрывающие роль духовной миссии в сохранении православной веры и поддержании морального духа в самые тяжелые для русского народа годы.

Слушателями лекции в доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора стали митрополит Псковский и Порховский Арсений, духовенство и прихожане кафедрального собора, а также псковичи, интересующиеся историей своего края.

По завершении мероприятия митрополит Арсений выразил благодарность Константину Обозову за его тщательную работу над лекцией и пожелал успехов в будущих исследованиях, подчеркнув важность подобных мероприятий для духовного и культурного обогащения современного общества.