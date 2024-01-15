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Около 350 человек приняли участие в крещенском купании в Великих Луках

Около 350 человек приняли участие в крещенском купании в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Великих Лук традиционно отметили праздник Крещения Господня и приняли участие в крещенском купании. В этом году оно прошло на реке Ловать со стороны лодочной станции «Луки парк» и объединило (на 10:00 19 января) около 350 великолучан. Чин Великого освящения воды перед купанием совершил клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Роман Донец.

Купание в крещенской иордани началось в Великих Луках после 20:00 18 января и завершится в 14:00 19 января. По данным служб быстрого реагирования, крещенская ночь прошла без происшествий и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.