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Суд прекратил дело о банкротстве Свято-Тихоновской православной гимназии

Арбитражный суд Псковской области прекратил производство по делу о банкротстве Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове, следует из документов на сайте суда.

Фото: «Яндекс карты»

С иском в суд обратилось управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Согласно поданному заявлению налогового органа, по состоянию на 6 декабря 2023 года православная гимназия имела задолженность по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 942 999 рублей 85 копеек.

Суд не выявил документы, которые бы подтверждали наличие у должника имущества или активов, и решил не признавать гимназию банкротом, чтобы сэкономить государственный бюджет.