Экономика

Свято-Тихоновскую православную гимназию в Пскове хотят признать банкротом

Арбитражный суд Псковской области 14 декабря принял к производству и назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления управления Федеральной налоговой службы по Псковской области о несостоятельности (банкротстве) Свято-Тихоновской православной гимназии, расположенной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: «Яндекс карты»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Свято-Тихоновская православная гимназия при религиозной организации епархиальном Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре Псковской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)» находится на Красноармейскоей набережной в Пскове.

Согласно поданному заявлению налогового органа, по состоянию на 6 декабря 2023 года православная гимназия имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 942 999 рублей 85 копеек.

Смотрите также Псковская православная гимназия находится под угрозой закрытия из-за долгов

Ранее сообщалось о планах сделать Свято-Тихоновскую православную гимназию муниципальной.

Смотрите также Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной