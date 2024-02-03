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Реставрацию Пороховых погребов завершили в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры «Пороховые погреба» Псковского кремля полностью завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение»

Пороховые погреба (или Зелейная палата) в Кремле, где хранился порох, восстанавливались в ХХ веке. Работы не были завершены. Несколько десятилетий памятник стоял заброшенный, с протекающей кровлей, мокрыми стенами, пораженными грибком.

Летописные известия о палате относятся к 1562 и 1609 годам. Царь Петр I, готовясь к Северной войне в начале XVIII века, приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города.

Работы по созданию проекта ремонтно-реставрационных работ Пороховых погребов начались полтора года назад. Год потребовался на проведение работ.

В памятнике федерального значения из архитектурного ансамбля Псковского Кремля теперь есть вентиляция, свет, тепло, водопровод, канализация.

«Полностью преобразились интерьеры. Они решены в историческом ключе. Заново устроены полы, удалена кафельная плитка, установлены чугунные батареи с декоративным оформлением, аутентичные окна и дверные заполнения, сложная многофункциональная подсветка», - отметили в АНО «Возрождение».

В здании три этажа. Оборудованы все 800 квадратных метров. Большие помещения могут использоваться для лекций, форумов, мастер-классов, концертов. Сейчас это образцовое историческое пространство, приспособленное для работы Псковской епархии с молодежью.

Напомним, в настоящее время на территории Кремля ведется реставрация колокольни и Свято-Троицкого собора.