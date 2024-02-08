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Митрополит Арсений посетил вдову отца Павла Адельгейма матушку Веру

Митрополит Псковский и Порховский Арсений сегодня, 11 февраля, навестил вдову отца Павла Адельгейма матушку Веру Адельгейм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Фото здесь и далее: Виктор Яковлев

«Владыка осмотрел дом, комнату отца Павла. Было и чаепитие, и дружеский разговор, и много вопросов к матушке о жизни в Ташкенте (оказалось, владыка сам родился недалеко от Ташкента) и Пскове. На прощанье высокий гость пообещал, что непременно ещё навестит матушку Веру», - рассказал Виктор Яковлев.

Сопровождали владыку протодиакон храма святых Жен-Мироносиц Сергий Завьялов и монах Антоний.

Напомним, 1 августа 1938 года родился Павел Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Книгу «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма (1938–2013) презентовали в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа 2023 года.