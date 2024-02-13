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Лекция о мемориальных кельях старцев Псково-Печерского монастыря пройдет в Пскове

Лекция для экскурсоводов и тех, кто интересуется историей родного края, состоится большом зале трапезной храма святого князя Александра Невского в Пскове сегодня, 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тема лекции - мемориальные келии старцев Псково-Печерского монастыря (преподобного Симеона (Желнина), архимандрита Серафима (Розенберга), архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В качестве лектора выступит сотрудник Псковского музея-заповедника Татьяна Герасимова.

Лекция начнется в 19.00. Телефон для справок: 89212102512, 89602271352 (Валентина).