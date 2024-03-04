Пихты и кедровые сосны начали высаживать в Псково-Печерском монастыре

3 000 саженцев пихты, лиственницы, кедровой сосны и кедрового стланика начали высаживать в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.
Фото здесь и далее: Псково-Печерская духовная семинария
Посадками занимаются студенты Псково-Печерской духовной семинарии.
«Народная мудрость гласит: "Посади дерево, построй дом, вырасти сына". Мы начали с дерева и сегодня сажали кедры! Дай Бог, чтобы они выросли стройными и красивыми!» - отмечается в Telegram-канале семинарии.
Саженцы монастырю предоставил руководитель проекта «Кедры России» Иван Санжаров.