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Пихты и кедровые сосны начали высаживать в Псково-Печерском монастыре

3 000 саженцев пихты, лиственницы, кедровой сосны и кедрового стланика начали высаживать в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерская духовная семинария

Посадками занимаются студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

«Народная мудрость гласит: "Посади дерево, построй дом, вырасти сына". Мы начали с дерева и сегодня сажали кедры! Дай Бог, чтобы они выросли стройными и красивыми!» - отмечается в Telegram-канале семинарии.

Саженцы монастырю предоставил руководитель проекта «Кедры России» Иван Санжаров.