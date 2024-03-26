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Кровлю колокольни Троицкого собора начали крыть в Пскове

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора Псковского кремля. В настоящее время устанавливается стропильная система и выполняется покрытие кровли. Работы идут внутри здания. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Уже укреплены фундаменты и нижние ярусы, заменена стропильная система. Позолотой покрыли крест, шпиль, циферблат часов. Уникальный механизм часов привели в порядок.

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Реставраторы напомнили, что в 1770 году сгорел шатер колокольни, а в 1821 году колокольня уже имеет современный облик. К середине XIX века, когда колокольню зафиксировал в своем альбоме И. Ф. Годовиков, часы были утрачены. В конце XIX века на звоннице установили новые немецкие часы 1884 года, сохранившиеся до наших дней.

Венчает колокольню восьмигранный постамент с часами на основных гранях, выполненных в виде аттика. На крыше постамента установлен маленький восьмигранный объем - основание-шпиля с яблоком и крестом.