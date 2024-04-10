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Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове

Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи (XV-XVI веков) в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Сейчас восстанавливается кладка фундамента и стен со стороны фасадов церкви. Проводится реставрация барабана церкви. С главного архитектурного объема со стороны фасадов полностью удалена штукатурка.

️Планируется демонтаж старого оборудования, будут установлены новый котел отопления и вентиляционное оборудование, заменена электрика.

Проектом предусмотрены не только реставрация, но и приспособление памятника. ️

В ходе реставрации будет разобрана поздняя закладка стен паперти с юга, севера и запада. Входной группе вернут первоначальный вид. Вокруг фундаментов планируется укрепление грунтов с помощью специальных растворов.

️Проектом предусмотрено понижение уровня грунта вокруг храма до исторической отметки основания древней постройки. ️Планируется устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки.

Церковь Николы со Усохи включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.