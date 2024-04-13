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В Пскове начался ремонт колокольни Стефаниевской церкви

В Пскове продолжается реставрация Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение»

Проводятся:

подготовка стропил братского корпуса;

вычинка кирпича колокольни, барабана, фасадов.

подготовка к пескоструйной обработке поверхностей;

подготовка и кладка камня главки церкви.

Уже началась замена кладки кирпича колокольни.

Проекты реставрации Спасо-Преображенского собора XII века и Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря прошли экспертизы в министерстве культуры России.

В 2020-2021 годы проведены предпроектные археологические изыскания. Раскопки выполнили на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.