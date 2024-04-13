В Пскове начался ремонт колокольни Стефаниевской церкви

В Пскове продолжается реставрация Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фотографии: АНО «Возрождение»
Проводятся:
Уже началась замена кладки кирпича колокольни.
Проекты реставрации Спасо-Преображенского собора XII века и Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря прошли экспертизы в министерстве культуры России.
В 2020-2021 годы проведены предпроектные археологические изыскания. Раскопки выполнили на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.