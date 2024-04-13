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В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова продолжается реставрация

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова продолжается реставрация. С помощью современной техники готовятся отверстия под цементизацию фундамента. Выполняется инъектирование фундамента по мере подготовки специальной смеси. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Работы обеспечены археологическим сопровождением.

Инъектирование проводится в два этапа. Цель-укрепление фундаментов и стен, заполнение пустот, чтобы сохранить исторический памятник. Глубина бурения - два метра. Раствор закачивается под давлением шести атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности, пояснили реставраторы.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Богослужения в настоящее время проходят на втором этаже.