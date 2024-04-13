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Чин освещения строительства храма в честь Жен Мироносиц состоялся в Псковском районе

Чин освещения начала строительства храма в честь Жен Мироносиц состоялся в деревне Тямша Псковского района сегодня, 28 апреля, в Вербное воскресенье. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Торжественный молебен отслужил митрополит Псковский и Порховский Арсений. Ему сослужили благочинный по Псковскому району отец Михаил Бутенко, настоятель прихода иерей Николай и другие представители духовентства.

«Выдалась возможность поздравить односельчан с этим замечательным событием и праздником Вербного воскресенья. Настроение у всех радостное, много общались, пили чай с пирогами. Для прихожан это знаменательный день – храм начинает подниматься к небу: над цокольным этажом растет деревянный сруб», - рассказала Наталья Федорова.

Благословение на строительство храма дал митрополит Тихон (сегодня - митрополит Симферопольский и Крымский) в ноябре 2019 года.

«За это время трудами и молитвами прихожан, благотворителей и трутников была проделана большая работа. И она продолжается», - заметила глава района.