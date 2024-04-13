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Красить яйца начинают православные христиане в Чистый Четверг

02.05.2024 07:59|ПсковКомментариев: 0

Чистый Четверг отмечает Русская православная церковь. У православных христиан подходит к завершению Страстная неделя – самая строгая неделя Великого поста. Сегодняшний день называется Великим, или Чистым Четвергом.

За день до своей крестной смерти Иисус собрал вместе своих 12 апостолов и сказал, что скоро будет предан одним из них. После чего благословил хлеб и вино и дал их ученикам. Это было первое причастие. С тех пор уже более двух тысяч лет христиане стараются причаститься именно в Великий Четверг.

В Чистый Четверг до восхода солнца принято искупаться, и в течение дня навести чистоту и порядок в доме. С четверга уже начинают печь пасхальные куличи и красить яйца.

Красное яйцо – символ воскресения, символ пасхи. Красный цвет знаменует радость воскресения и возрождения рода человеческого, но это и цвет пролитой на кресте крови Христа, которой искуплены грехи мира.

Теги: #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
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