Лекция о протоиерее-участнике Великой Отечественной войны пройдет в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема мероприятия - «О митрофорном протоиерее Александре Михайлове, участнике Великой Отечественной войны». В качестве лектора выступит духовное чадо отца Александра из Верхнего Моста Порховского района Инесса Зиятдинова.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.