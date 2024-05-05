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«Пастырь»: Пасха и Антипасха. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 мая.

На этот раз ведущий — священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова — рассказал о Пасхе (о значении названия этого праздника и об особенностях его празднования), а также об Антипасхе.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.