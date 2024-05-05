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Храм начали строить вблизи псковской инфекционки

Торжественная закладка храма святых цесаревича Алексея и праведного врача Евгения (Боткина) состоялась при Псковской областной инфекционной клинической больнице в Пскове 12 мая. Торжественный чин возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений. Об этом главный врач областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анастасия Повторейко / «ВКонтакте»

«Строительство храма – инициатива нашего коллектива больницы. Идея его создания возникла ещё в годы пандемии коронавируса, когда врачам, всему медперсоналу, а главное пациентам и их близким очень нужна была поддержка. И в настоящее время это не теряет актуальности – духовная поддержка врачам и пациентам нужна всегда. Я сердечно благодарю каждого, кто помогает в строительстве храма. Особые слова признательности хочу сказать владыке Тихону», - написала Анастасия Повторейко.

Она привела слово митрополита Тихона о строительстве нового храма в Пскове 1 августа 2023 в день памяти преподобного Серафима Саровского.

«Мы назвали этот храм в честь цесаревича Алексия, рожденного по молитвам преподобного Серафима, и в честь одного из удивительных друзей царской семьи - врача Евгения Боткина, который не оставил своих друзей и пошел с ними вплоть до голгофы. Говорят иногда: "царь и его верные слуги". Нет! Они были верные друзья, также как Господь сказал своим ученикам, что называет их не иначе как друзьями», - сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Храм будет располагаться у Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Майора Доставалова в Пскове.