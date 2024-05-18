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Митрополит Псковский и Порховский проведет богослужения 21 и 22 мая

Митрополит Арсений совершит Божественную Литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова (с Мишариной горы) города Пскова 21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской епархии.

Начало богослужения – 10:00.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

Также 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, митрополит Арсений совершит Божественную Литургию в Никольском храме на острове Залита.

Начало богослужения – 10:00.