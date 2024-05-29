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Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе в Пушкинских Горах

30.05.2024 14:59|ПсковКомментариев: 0

Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе Святогорского монастыря в Пушкинских Горах 30 мая. С ходом реставрационных работ на объекте ознакомился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

Планируется, что монтаж иконостаса завершат к 6 июня - празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Помимо этого установлен новый престол для храмовых таинств. Он был привезен из Абхазии.

Предел Богоматери, где перед упокоением стоял гроб с телом Пушкина, полностью отреставрирован. Раньше помещение использовалось только для хозяйственных нужд. 

Реставрацию Покровского предела продолжат после праздничных дней. Сейчас там выложен пол с использованием прежних плит, где-то плиты были обновлены.

Также полностью выполнены работы по проведению газовых сетей в монастыре. Установлен автономный туалетный блок за стенами монастыря. Сделана смотровая площадка рядом со стеной монастыря со спуском к озеру. 

Сейчас ведутся работы по благоустройству территорию вокруг собора. 

Реставрационные работы продолжатся после юбилейных торжеств и завершатся в конце 2024 года.

Напомним, Святогорский монастырь связан с именем поэта. Живя в Михайловском, Александр Пушкин приходил сюда на поклон могилам предков. 6/18 февраля 1837 года здесь был похоронен и сам поэт.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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