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Штукатурный слой удаляют со стены в Псково-Печерском монастыре

Реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители продолжается в Псково-Печерском монастыре. Работы проходят снаружи и внутри монастыря. Удаляется штукатурный слой со стены на участке от башни Святых ворот до церкви Николы Вратаря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проектом предусмотрена вычинка разрушенного камня, укрепление стен, обработка швов, устройство отмостки, будет облагорожена территория, проведены дополнительные инженерные сети, скрыты электрические кабели, которые в настоящее время проходят по крепостным стенам и башням.

Каменные стены с шестью башнями, тремя воротами были построены в 1558—1565 годах в начале Ливонской войны. Позднее были построены ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория в 1581 году, участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.

Последняя реставрация проводилась в 1960-е, благодаря архимандриту Алипию (Воронову) - наместнику Псково-Печерского монастыря.