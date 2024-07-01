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Первый церковный музей скоро откроется в Великих Луках

Подходят к завершению работы по созданию Епархиального церковного музея в Великих Луках, для которого владыка Сергий, епископ Великолукский и Невельский, многие годы собирал старинные книги, иконы, облачения и церковную утварь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Всё это станет достоянием общественности города в ближайшее время. Музей располагается на втором этаже Великолукской епархии на улице Ставского, 63. Здесь каждый желающий сможет увидеть иконы, облачения, предметы церковной утвари, различные артефакты, собранные за долгую историю Великолукской епархии. Экспонаты, архивная информация и фотографии собраны в результате многолетней кропотливой работы владыки Сергия.

Особое внимание привлекают дореволюционные церковные книги. Также в музейных витринах представлены рукописные ноты для церковного хора.

В экспозиции есть церковные газеты и журналы XIX-XX веков. Кроме того, силами служителей Великолукской епархии были собраны и предметы одеяний священнослужителей, вышитые местными матушками. Гордость музея – уникальные старинные иконы. Например, икона «Огненное восхождение пророка Илии», со сценами жития. Произведение искусства девятнадцатого – начала двадцатого века было восстановлено буквально по деталям.

Икона «Огненное восхождение Илии пророка» рассказывает о нескольких сценах из жизни святого. Композиция двухрядная, в ней противопоставлены «земная» и «небесная» сферы.

Внизу в центре изображен Илия в пустыне (в пещере), к нему подлетает ворон, который несет пищу. Также в помещениях музея нашли свое место старинные надгробные кресты и нательные кресты священнослужителей, которые были застрелены во время репрессий и гонений.

«Гордость экспозиции - старинный ключ от древнего собора, найденный в фундаменте на территории городской крепости. Также в застеклённых витринах размещены одеяния священнослужителей разных эпох, в том числе личные вещи епископа Великолукского и Невельского Сергия», - рассказали в администрации.

В настоящее время идёт формирование музейного фонда. Помещение музея планируется использовать также для занятий с детьми. А этажом ниже вскоре появится церковная библиотека, в фондах которой также разместятся редкие православные издания.