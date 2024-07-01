←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 01.07.2024 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области 05.07.2024 13:520 Первый церковный музей скоро откроется в Великих Луках 04.07.2024 18:400 Реставрация памятников обители продолжается в Мирожском монастыре 02.07.2024 20:531 Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения 01.07.2024 10:390 Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре 01.07.2024 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области
Церковь / Новости епархии

Первый церковный музей скоро откроется в Великих Луках

05.07.2024 13:52|ПсковКомментариев: 0

Подходят к завершению работы по созданию Епархиального церковного музея в Великих Луках, для которого владыка Сергий, епископ Великолукский и Невельский, многие годы собирал старинные книги, иконы, облачения и церковную утварь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Всё это станет достоянием общественности города в ближайшее время. Музей располагается на втором этаже Великолукской епархии на улице Ставского, 63. Здесь каждый желающий сможет увидеть иконы, облачения, предметы церковной утвари, различные артефакты, собранные за долгую историю Великолукской епархии. Экспонаты, архивная информация и фотографии собраны в результате многолетней кропотливой работы владыки Сергия.

Особое внимание привлекают дореволюционные церковные книги. Также в музейных витринах представлены рукописные ноты для церковного хора.

В экспозиции есть церковные газеты и журналы XIX-XX веков. Кроме того, силами служителей Великолукской епархии были собраны и предметы одеяний священнослужителей, вышитые местными матушками. Гордость музея – уникальные старинные иконы. Например, икона «Огненное восхождение пророка Илии», со сценами жития. Произведение искусства девятнадцатого – начала двадцатого века было восстановлено буквально по деталям.

Икона «Огненное восхождение Илии пророка» рассказывает о нескольких сценах из жизни святого. Композиция двухрядная, в ней противопоставлены «земная» и «небесная» сферы.

Внизу в центре изображен Илия в пустыне (в пещере), к нему подлетает ворон, который несет пищу. Также в помещениях музея нашли свое место старинные надгробные кресты и нательные кресты священнослужителей, которые были застрелены во время репрессий и гонений.

«Гордость экспозиции - старинный ключ от древнего собора, найденный в фундаменте на территории городской крепости. Также в застеклённых витринах размещены одеяния священнослужителей разных эпох, в том числе личные вещи епископа Великолукского и Невельского Сергия», - рассказали в администрации.

В настоящее время идёт формирование музейного фонда. Помещение музея планируется использовать также для занятий с детьми. А этажом ниже вскоре появится церковная библиотека, в фондах которой также разместятся редкие православные издания.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
05.07.2024, 13:520 Первый церковный музей скоро откроется в Великих Луках 04.07.2024, 18:400 Реставрация памятников обители продолжается в Мирожском монастыре 02.07.2024, 20:531 Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения 01.07.2024, 10:390 Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре
01.07.2024, 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области 27.06.2024, 17:561 Митрополит Арсений посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина 27.06.2024, 09:000 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре 24.06.2024, 20:260 Штукатурный слой удаляют со стены в Псково-Печерском монастыре
24.06.2024, 11:340 Фестиваль колокольного искусства состоялся в Пскове 23.06.2024, 20:011 Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района 23.06.2024, 19:000 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Троицком соборе 23.06.2024, 11:400 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе
23.06.2024, 09:000 Святую Троицу отмечают православные христиане 21.06.2024, 20:300 Православное педагогическое сообщество создадут в Псковской епархии 21.06.2024, 20:000 Религиовед рассказал о традициях Дня Святой Троицы 21.06.2024, 17:300 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы
21.06.2024, 12:230 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы. ВИДЕО 20.06.2024, 12:471 Частичку Вечного огня с Пискарёвского кладбища в Петербурге привезли в Псков 19.06.2024, 19:000 Зачатейский монастырь от Торгу станет темой лекции в Пскове 19.06.2024, 13:590 Посвященную Святогорскому монастырю монографию презентовали в Великих Луках
17.06.2024, 09:470 Фестиваль колокольного искусства пройдет в Пскове 14.06.2024, 20:010 Николай Козловский поблагодарил епископа Великолукского и Невельского Сергея за преданность вере и Церкви 14.06.2024, 19:050 Николай Козловский: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках будет иметь военное направление 14.06.2024, 18:210 Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы возобновлено в Великих Луках
14.06.2024, 10:400 Устинов день отмечают 14 июня: как ветер предсказывает погоду 13.06.2024, 20:000 Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции 11.06.2024, 17:510 Монографию о Святогорском мужском монастыре представят в Великих Луках 11.06.2024, 17:250 Церковь Богоявления Господня в Дедовичском районе оформят в госсобственность
09.06.2024, 19:001 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 07.06.2024, 13:431 Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь - драгоценность Русской православной церкви 06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском
06.06.2024, 10:050 Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах 06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии 05.06.2024, 20:400 Вторую лекцию о русских князьях и ордынских ханах прочтут в Пскове 03.06.2024, 14:410 Крестный ход вокруг Пскова состоится 27 июня
03.06.2024, 09:010 Празднества в честь иконы Божией Матери «Умиление» пройдут в Псково-Печерском монастыре 02.06.2024, 18:200 Предметы из разных губерний России представили на выставке в Пскове 31.05.2024, 11:170 «Пастырь»: Что значит поклоняться Богу? ВИДЕО 30.05.2024, 14:590 Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе в Пушкинских Горах
30.05.2024, 11:180 Пострадавший из-за удара молнии крест обновили на церкви Алексия, человека Божия в Пскове 30.05.2024, 11:020 Строительные леса снимают с Успенского собора в Пушкинских Горах 29.05.2024, 19:000 «Трудный путь Пушкина к православию» в Пскове обсудят на лекции 29.05.2024, 09:280 Отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора освятили в Крыпецком монастыре
28.05.2024, 11:120 Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте 25.05.2024, 18:350 Колокольню достраивают вблизи Трутневской пещеры в Гдовском районе 24.05.2024, 17:530 Выставка картин к 115-летию старца Николая Гурьянова открылась в Пскове 23.05.2024, 12:230 Аварийную кровлю меняют в Крыпецком монастыре в Псковском районе
22.05.2024, 17:300 Курсанты вузов ФСИН России посетили Псково-Печерский монастырь 19.05.2024, 15:220 Митрополит Псковский и Порховский проведет богослужения 21 и 22 мая 19.05.2024, 09:400 Живопись для иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах реставрируют в Санкт-Петербурге 18.05.2024, 20:201 В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения
18.05.2024, 13:001 Завершено изготовление подъемной решетки-герсы для монастыря в Печорах 17.05.2024, 22:000 Лекцию о русских князьях и ордынских ханах времени Невского прочтут в Пскове 16.05.2024, 14:240 Деревянную часовню взамен сгоревшей построят на Духовой горе в Опочецком округе 16.05.2024, 13:140 Паломников и туристов приглашают на престольный праздник в Крыпецком монастыре
16.05.2024, 11:030 «Эпоха в церковной жизни Пскова»: митрополит Евсевий отмечает 85-летие 15.05.2024, 15:430 Телеканал Совета Федерации провел съемку видеосюжетов в Псково-Печерском монастыре 15.05.2024, 09:420 День памяти Бориса и Глеба отмечают 15 мая: не вздумайте оставить кошелек без денег 14.05.2024, 11:370 Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре
14.05.2024, 07:000 Поминать усопших принято у православных в Радоницу 13.05.2024, 07:180 Храм начали строить вблизи псковской инфекционки 12.05.2024, 09:030 Антипасху отмечают православные 12 мая 11.05.2024, 20:210 Псковичам напомнили о возможности подать имена на поминовение онлайн
11.05.2024, 18:001 Храм в честь цесаревича Алексея и его врача заложат в Пскове 10.05.2024, 22:000 Словенские ключи в Изборске освятил архиепископ Матфей 10.05.2024, 14:140 «Пастырь»: Пасха и Антипасха. ВИДЕО 10.05.2024, 11:160 Воду освящают после литургии в Пятницу Светлой седмицы
09.05.2024, 11:400 Проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря представят на всероссийском фестивале 06.05.2024, 09:460 Светлая седмица началась у православных христиан 05.05.2024, 21:390 Михаил Ведерников в день Святой Пасхи посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу 05.05.2024, 21:200 Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя
05.05.2024, 11:200 Митрополит Псковский и Порховский Арсений обратился с пасхальным посланием к православным псковичам. ВИДЕО 05.05.2024, 00:010 Пасху отмечают православные верующие 04.05.2024, 19:200 Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в Печорах 04.05.2024, 17:400 Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился к верующим с пасхальным посланием
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru