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Противоаварийные работы начались в храме святых Космы и Дамиана в Гдовском районе

В храме святых Космы и Дамиана поселка Гвозднo начались противоаварийные работы, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В июне 2024 года в храме святых бессребреников Космы и Дамиана поселка Гвоздно Гдовского района началось проведение противоаварийных работ.

Работы направлены не только на поддержание исторического облика храма, но также на предотвращение возможных угроз, связанных с его текущим состоянием. Данные ремонтно-реставрационные мероприятия осуществляются в рамках реализации государственного плана по сохранению объектов культурного наследия России.

В феврале 2024 года министерство культуры Российской Федерации утвердило выделение необходимого финансирования на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ, чтобы обеспечить сохранность этого исторического памятника. Реализация этого значимого проекта позволит сохранить для будущих поколений еще один из духовных центров Псковской глубинки и архитектурных сокровищ Российской культуры.