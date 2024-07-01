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Церемония венчания прошла в себежской колонии

В храме, расположенном на территории исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Себежский район), заключили церковный брак. Обвенчавшиеся уже являются законными супругами более 5 лет, а сейчас приняли решение скрепить свой союз венчанием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Таинство венчания осужденного и его жены провел иерей Василий, который окормляет исправительное учреждение. Пара ждала этого дня с нетерпением и серьезно готовилась к обряду: беседовали со священнослужителем, исповедовались и причастились. Наставляя молодоженов, отец Василий призвал хранить семейные ценности, стойко противостоять жизненным испытаниям, быть примером любви и уважения для своих детей», - сообщили в УФСИН.

После бракосочетания супругов поздравили сотрудники колонии, отметив важность данного шага и значение института семьи в вопросах ресоциализации граждан, отбывающих наказание. Как отметили в ведомстве, семья способствует укреплению социально полезных связей осужденного, влияет на его желание исправиться и вернуться к законопослушному образу жизни.