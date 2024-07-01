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Крест Стефановской церкви в Мирожском монастыре покрывают сусальным золотом

Реставраторы приступили к золочению сусальным золотом креста Стефановской церкви в Мирожском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проведены подготовительные работы с металлом. Предварительно наложена грунтовка. Затем нанесен мордан, лак для наклеивания сусального золота на металл. На липкую поверхность мордана наносится золотой лист. На следующий день поверхность полируют. Работы ведут в обеспыленном, защищенном от атмосферных воздействий специальном помещении.

Реставрируются перилла ограждения колокольни. Удаляется красочный слой, выравнивается с помощью шпаклевания поверхность здорового дерева. Разрушенные элементы заменяют.

Проводится вычинка, реставрация карниза. С фасадов удалена штукатурка, проведена замена камня. Восстановлен орнамент из кирпича на фронтоне звонницы. Проходят работы по замене кровли, установлены отреставрированные купола.

Планируется, что ремонтно-реставрационные работы завершат в 2025 году.

Стефановская церковь - надвратный храм XVII века.