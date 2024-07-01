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Праздничный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле

Праздничный молебен святой равноапостольной княгине Ольге совершили на Вечевой площади Псковского кремля сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие традиционно прошло в честь Дня памяти княгини. Молебен возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов). Он поздравил православных христиан с праздником.

«Пусть пример святой Ольги, которая сделала все для крещения Руси, будет для каждого из нас вдохновением и благословением», - пожелал митрополит.

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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, замгубернатора Ольга Тимофеева, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и другие активные деятели получили архиерейские грамоты за усердные труды во имя Русской православной церкви и Псковской епархии.

После молебна пройдет праздничный звон-концерт на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора.