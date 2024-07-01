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Реставрацию Изборской башни завершают в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре завершается реставрация Изборской башни с воротами. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Выполняется устройство каменного пола и заполнение швов на стенах первого яруса. Монтируется электропроводка, устанавливаются осветительные приборы.

Со стороны фасадов проводится вертикальная гидроизоляция стен фундамента. Выполнено уплотнение песчаного основания под отмостку и устройство контура заземления.

Реставраторы отметили, что особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложностями рельефа местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идущие вниз по склону, имеют ступенчатую форму. Две башни монастырской ограды Верхних и Нижних решеток снабжены специальными решетками для пропуска воды.

Ограда, построенная в 1558-1566 годах, сначала имела шесть башен; позже появились еще четыре. Ныне в ограде девять башен: Благовещенская, Изборская, Тарарыгина, башни Верхних и Нижних решеток, Тайловская, Острожная (Тюремная), Петровская, Никольская. Каждая башня имеет свою форму.

Длина крепостных стен - 810 м. Монастырская ограда - крепостное сооружение. В составе архитектурного ансамбля монастыря находится под охраной государства. На протяжении XVI-XVIII веков монастырь неоднократно выдерживал осаду неприятельских войск.