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Завершается укрепление наружных стен башни Нижних решеток в Печорах

Продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решеток» на территории Псково-Печерского монастыря. Внутри башни после завершенных работ по инъектированию проводится отделка швов. Завершается укрепление наружных стен и фундаментов башни со стороны въездных ворот. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков.

После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение.

Осуществляется архитектурный надзор за ходом работ автором проекта реставрации М. Фриновским и специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии.

Крупномасштабный проект по сохранению памятников Ансамбля Псково-Печерского монастыря включает 17 объектов культурного наследия XVI- XIX веков, напомнили реставраторы.