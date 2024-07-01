Церковь / Новости епархии

Не купаться и не работать: что запрещено делать в День Илии Пророка

2 августа в России отмечается День Илии Пророка (или Ильин день) – праздник, посвящённый самому первому библейскому святому, которого стали почитать на Руси. Ещё в IX веке, до крещения Руси Владимиром, в Киеве был возведён храм в честь святого, а княгиня Ольга возвела храм во имя пророка Божия Илии в селе Выбуты. Этот день имеет особое значение и традиции в православной культуре.

Храм Илии Пророка в Выбутах

В этот день в православных храмах проходят божественные литургии, а также устраивается праздничный крестный ход. Принято молиться о избавлении от засухи и о семейном благополучии, ведь Илия считается не только небесным громовержцем, но и покровителем плодородия.

На этот праздник принято устраивать большие застолья (на Руси собирались несколькими поселениями). Главная цель гулянья – объединение с людьми и улучшение отношений с ними. Нужно продемонстрировать свои добрые намерения, поэтому строго запрещалось прогонять любых гостей, даже тех, кого не ждали.

В этот день стоит воздержаться от плавания – это самый главный и наиболее известный запрет, связанный с днём Святого Илии. На Руси верили, что в этот день оживляется всякая нечисть, в том числе и подводная, поэтому запрещалось ходить на озеро или реку, ловить рыбу, пускать к себе в дом бездомных животных.

В День Илии Пророка существует запрет на работу. От тяжёлой физической нагрузки стоит отказаться, но на Руси в этот день сложилась традиция собирать травы и целительные растения, а потом засушить их на весь год.

Ильин день – своеобразная граница между летом и осенью, чаще всего сопровождается грозами и ливнями. В северных регионах страны к этому времени начинала меняться погода и вода становилась холоднее, а в южных начинала цвести. Появилась примета, что до обеда в День Илии Пророка ещё длится лето, а после обеда начинается осень. Другие погодные приметы в этот день: