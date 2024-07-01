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Чудотворная икона Божией Матери «Казанская» прибудет в Псков 16 августа

Принесение в Псковскую епархию чудотворной иконы Божией Матери «Казанская» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится с 16 по 17 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Торжественная встреча состоится у ворот Псковского кремля 16 августа в 9:00, откуда крестным ходом икона будет доставлена в сердце города – Свято-Троицкий кафедральный собор. Встречу Казанского образа Пресвятой Богородицы и божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 18:00 17 августа. В эти дни у иконы духовенством Псковской епархии будут совершаться молебны. Свято-Троицкий кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 20:00.

Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в города России осуществляется в рамках Всероссийского молебна о Победе. Акция стартовала 6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Предстоятель Русской Православной Церкви. Новообретенная святыня уже посетила десятки российских городов. Сотни тысяч верующих смогли поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о защитниках Отечества и их скорейшем возвращении домой.

Духовно-просветительский проект реализуется комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».