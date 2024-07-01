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Епископ Сергий стал «Почетным гражданином города Великие Луки»

21.08.2024 10:29|ПсковКомментариев: 0

Епископу Великолукскому и Невельскому Сергию (Владимиру Булатникову) присвоили звание «Почетный гражданин города Великие Луки». Решение приняли на сессии Великолукской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фото предоставили в Великолукской городской Думе

Звание еспископу Сергию будет присвоено за большой личный вклад в культурно-просветительскую деятельность города Великие Луки и духовно-нравственное воспитание жителей города.

Напомним, в 2014 году решением Священного Синода он был назначен Преосвященным Великолукским и Невельским, возглавил вновь воссозданную Великолукскую епархию Псковской митрополии Русской православной церкви. К моменту начала своего служения на Великолукской кафедре обладал большим духовным, административным, хозяйственным и жизненным опытом.

На протяжении 10 лет своего служения на Великолукской земле уделял и уделяет особое внимание развитию церковно-государственных и церковно-общественных отношений. При поддержке руководства, предпринимательского сообщества и общественности города Великие Луки создал «с нуля» структуру епархиального управления и организовал развитие на новом уровне всех направлений современной церковной деятельности. Благодаря служению владыки Сергия Великие Луки обрели статус главного кафедрального города Великолукской епархии, объединяющей 12 районов южной части Псковской области.

Теги: #почетный гражданин
Источник: Псковская Лента Новостей
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