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Епископ Сергий стал «Почетным гражданином города Великие Луки»

Епископу Великолукскому и Невельскому Сергию (Владимиру Булатникову) присвоили звание «Почетный гражданин города Великие Луки». Решение приняли на сессии Великолукской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото предоставили в Великолукской городской Думе

Звание еспископу Сергию будет присвоено за большой личный вклад в культурно-просветительскую деятельность города Великие Луки и духовно-нравственное воспитание жителей города.

Напомним, в 2014 году решением Священного Синода он был назначен Преосвященным Великолукским и Невельским, возглавил вновь воссозданную Великолукскую епархию Псковской митрополии Русской православной церкви. К моменту начала своего служения на Великолукской кафедре обладал большим духовным, административным, хозяйственным и жизненным опытом.

На протяжении 10 лет своего служения на Великолукской земле уделял и уделяет особое внимание развитию церковно-государственных и церковно-общественных отношений. При поддержке руководства, предпринимательского сообщества и общественности города Великие Луки создал «с нуля» структуру епархиального управления и организовал развитие на новом уровне всех направлений современной церковной деятельности. Благодаря служению владыки Сергия Великие Луки обрели статус главного кафедрального города Великолукской епархии, объединяющей 12 районов южной части Псковской области.