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Архиерейский посох преподнесли митрополиту Матфею в храме Александра Невского

Митрополит Псковский и Порховский Матфей 25 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, совершил божественную литургию в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, сообщает Telegram-канал Псковской епархии.

Фотографии Ярослава Шувалова

Его высокопреосвященству сослужили: почетный настоятель воинского храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор; благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин; настоятель храма святого Александра Невского иерей Александр Короплясов с местным духовенством.

Песнопения литургии исполнил хор храма под управлением Анны Винидиктовой. За богослужением молились воины Псковского гарнизона, прихожане храма и многочисленные паломники.

После богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Затем за радость молитвенного общения псковского архипастыря поблагодарил настоятель храма иерей Александр Короплясов и преподнес в дар владыке архиерейский посох.