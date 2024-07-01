Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа

Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.
Верующие приходят в церковь на утреннюю службу и литургию, где читаются специальные молитвы и песнопения, посвященные Успению Богородицы. Также проводятся панихиды и молебны в честь Богородицы.
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее рождения Христа.
Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками, так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. На Руси этот праздник знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что на Успение нужно дожать последний сноп в озимом поле.
Праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, проходят в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.
28 августа
29 августа