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Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа

Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Верующие приходят в церковь на утреннюю службу и литургию, где читаются специальные молитвы и песнопения, посвященные Успению Богородицы. Также проводятся панихиды и молебны в честь Богородицы.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее рождения Христа.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками, так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. На Руси этот праздник знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что на Успение нужно дожать последний сноп в озимом поле.

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Праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, проходят в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.

28 августа

Ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00;

Молебен перед чудотворной иконой Успения Богородицы на Михайловской площади в 8:40;

Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10:00, по окончании - крестный ход вокруг монастыря;

Вечернее богослужение в Михайловском храме в 18:00.

29 августа

Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00;

Всенощное бдение на Михайловской площади в 18:00, затем крестный ход с Плащаницей Пресвятой Богородицы на Успенскую площадь.