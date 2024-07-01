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Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи

Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: «Псковская епархия»

В настоящее время купол храма находится в специально подготовленном помещении, где работают реставраторы. Они уже нанесли два слоя грунтовки на поверхность купола.

«Осталось выполнить всего два последних шага: это покраска купола и его последующее покрытие защитным лаком», - рассказали в Псковской епархии.