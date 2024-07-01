←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 01.07.2024 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области 01.09.2024 10:000 Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи 31.08.2024 16:360 Скончался старейший клирик Великолукской епархии 29.08.2024 21:000 Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе 28.08.2024 12:150 Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах 28.08.2024 09:140 455-летие празднует Святогорский Свято-Успенский монастырь
Церковь / Новости епархии

Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи

01.09.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: «Псковская епархия»

В настоящее время купол храма находится в специально подготовленном помещении, где работают реставраторы. Они уже нанесли два слоя грунтовки на поверхность купола.

«Осталось выполнить всего два последних шага: это покраска купола и его последующее покрытие защитным лаком», - рассказали в Псковской епархии.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
01.09.2024, 10:000 Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи 31.08.2024, 19:532 В Печерском монастыре ждут паломников «на картошку» 31.08.2024, 16:360 Скончался старейший клирик Великолукской епархии 31.08.2024, 10:330 Икону Богородицы с царского места чтят в Псково-Печерском монастыре в последний день лета
31.08.2024, 09:070 Уже проделанную работу по реставрации церкви в Мирожском монастыре показали псковичам 29.08.2024, 21:000 Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе 29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери 28.08.2024, 12:150 Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах 28.08.2024, 11:210 С Успением Пресвятой Богородицы поздравил псковичей Михаил Ведерников 28.08.2024, 09:140 455-летие празднует Святогорский Свято-Успенский монастырь
28.08.2024, 09:000 Всенощное бдение прошло накануне Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре 28.08.2024, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа 27.08.2024, 16:470 К 455-летию Святогорского монастыря: семь причин посетить древнюю обитель 27.08.2024, 12:390 Дорожку для чудотворной иконы готовят к празднику Успения Пресвятой Богородицы в Печорах
26.08.2024, 16:091 Молебен перед началом учебного года организуют в Пскове 26.08.2024, 15:570 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ 26.08.2024, 10:440 Купол покрывают в Стефановской церкви Мирожского монастыря 25.08.2024, 17:410 Архиерейский посох преподнесли митрополиту Матфею в храме Александра Невского 
25.08.2024, 15:470 Праздничные богослужения пройдут в Печорах к Успению Пресвятой Богородицы 25.08.2024, 14:000 Полы демонтируют в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове 21.08.2024, 20:270 Архимандриту Феодосию посвятят лекцию в Пскове 21.08.2024, 10:290 Епископ Сергий стал «Почетным гражданином города Великие Луки»
20.08.2024, 18:130 Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике 20.08.2024, 14:400 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове начнется с литии 20.08.2024, 13:420 Для строящегося храма в честь Жен Мироносиц в Тямше доставят купол из Петербурга 17.08.2024, 14:400 Крышу возвели на новом сестринском корпусе сгоревшего в апреле Свято-Введенского монастыря под Островом
16.08.2024, 17:020 Псковский и Порховский митрополит Матфей проведёт три богослужения в честь Преображения Господня 16.08.2024, 16:210 Тысячи псковичей пришли поклониться чудотворной Казанской иконе Божией Матери 16.08.2024, 12:360 Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдет 21 августа 16.08.2024, 09:570 Чудотворная Казанская икона Божией Матери прибыла в Псков
16.08.2024, 09:300 «Пастырь»: Об истории праздника Успения Пресвятой Богородицы 15.08.2024, 20:200 Иконы князя Александра Невского в псковских храмах обсудят на лекции 15.08.2024, 10:440 Мастер-класс по колокольному звону проведут для детей в псковском парке 15.08.2024, 10:190 Псковичи смогут поклониться Казанской иконе Божией Матери 16 августа
15.08.2024, 07:400 Строительные леса устанавливают на фасад Троицкого собора в Пскове 14.08.2024, 14:030 Проведено комплексное научное исследование Мальского монастыря 13.08.2024, 11:450 Ремонтные работы начались в дедовичском храме Боголюбской иконы Божией Матери 13.08.2024, 08:200 Вторые ворота изготовили для Изборской башни Псково-Печерского монастыря
12.08.2024, 17:170 16 детей из дома-интерната в Порховском районе приняли крещение 12.08.2024, 10:471 Митрополита Псковского и Порховского назначили ответственным за строительство храма в Останкино 11.08.2024, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 10.08.2024, 18:450 Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове
08.08.2024, 21:370 Высотные работы по установке прапора завершены на Изборской башне Псково-Печерского монастыря 08.08.2024, 17:430 Якиманский девичий монастырь с Полонища станет темой лекции в Пскове 07.08.2024, 10:091 Новый корпус Свято-Введенского женского монастыря строится в Островском районе 07.08.2024, 07:200 Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжают реставрировать
06.08.2024, 16:531 Памятник Невскому и бюст погибшему на СВО священнику планируют установить в Пскове 06.08.2024, 15:010 Чудотворная икона Божией Матери «Казанская» прибудет в Псков 16 августа 04.08.2024, 20:292 Летний лагерь для молодежи организуют при Псково-Печерском монастыре 04.08.2024, 19:160 Заслуженный художник РФ Крылов прочтёт в Пскове лекцию «Росписи в Мелётове» 
03.08.2024, 16:000 Стали известны даты предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Матфея 03.08.2024, 11:290 Служение митрополита Матфея прошло в Свято-Троицком соборе города Пскова 02.08.2024, 17:020 Ко дню памяти убиенного священника Павла Адельгейма 02.08.2024, 13:410 Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе
02.08.2024, 12:240 «Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО 02.08.2024, 11:340 Не купаться и не работать: что запрещено делать в День Илии Пророка 02.08.2024, 10:290 Торжественный молебен состоялся в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 01.08.2024, 12:082 Архиепископа Псковского и Порховского Матфея возвели в сан митрополита
31.07.2024, 14:050 Становление церковно-певческой традиции на Псковской земле обсудят на лекции 30.07.2024, 19:400 В Пскове опубликована афиша мероприятий ко дню памяти отца Павла Адельгейма 30.07.2024, 11:400 Заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова Мальского монастыря нашли архитекторы 29.07.2024, 22:000 Священник провел личные беседы с осужденными в псковской колонии
29.07.2024, 19:350 Архиепископ Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжественных богослужениях в Крыму 28.07.2024, 21:020 Реставрацию Изборской башни завершают в Псково-Печерском монастыре 28.07.2024, 18:520 Завершается укрепление наружных стен башни Нижних решеток в Печорах 28.07.2024, 15:210 Михаил Ведерников: Вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян
28.07.2024, 14:581 Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского 28.07.2024, 13:550 Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне князю Владимиру 28.07.2024, 11:060 День Крещения Руси празднуют православные христиане 26.07.2024, 12:580 Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля
26.07.2024, 10:101 Митрополит Арсений: Любимый Псков навсегда останется в моем сердце 25.07.2024, 21:002 Лекция «Тайна имени в философии отца Павла Флоренского» пройдет в Пскове 25.07.2024, 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 25.07.2024, 19:200 Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru