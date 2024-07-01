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Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября

Традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 19 сентября. Об этом Псковская епархия сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Псковская епархия / Telegram

В четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице, 19 сентября, состоится очередной ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в сентябре совершит приход храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма (город Псков, улица Мирная, 1).

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.