Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября

Традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 19 сентября. Об этом Псковская епархия сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Псковская епархия / Telegram
В четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице, 19 сентября, состоится очередной ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.
Крестный ход в сентябре совершит приход храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.
Начало крестного хода – в 10:00 от храма (город Псков, улица Мирная, 1).
Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.