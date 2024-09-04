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Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Псково-Печерском монастыре 

15.09.2024 21:24|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Александр Масякин

15 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице и день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, для которого этот праздник является одним из престольных. 

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря и гости праздника в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого собора города Пскова диакон Илья Медведев. 

Песнопения Литургии исполнил братский хор Псково-Печерского монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Виктории Зарудней. За богослужением молились многочисленные прихожане обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии и паломники. 

По отпусте Божественной Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом. 

Теги: #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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