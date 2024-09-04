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Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму

В рамках духовно-просветительской работы в исправительном центре №1 города Великие Луки состоялась встреча осужденных к принудительным работам с иереем Антонием (Татаринцевым). Главной целью стало формирование у отбывающих наказание устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Представитель духовенства рассказал присутствующим о причинах и источниках возникновения запрещенных идеологий, принципах формирования духовно-нравственных ориентиров, способах отстаивания ценностей, которые объединяют все религии и культурные традиции России. Разъяснил и точки зрения религиозных канонов, касающиеся вопросов противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Стоит отметить, что подобные мероприятия, прежде всего, направлены на повышение компетентности в области православной культуры и являются одной из форм просветительской работы как с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, так и с осужденными, содержащимися в учреждениях области, добавили в УФСИН.