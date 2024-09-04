Завершается реставрация Тарарыгиной башни в Печорах

Завершает реставрация Тарарыгиной башни в Печорах, об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Вадим Нэдик / «ВКонтакте»
Напомним, башня Тарарыгина (или Наугольная) первоначально была круглой. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму.
В нижнем ярусе стены башни сохранились бойницы щелевидной формы, отличающиеся от квадратных амбразур верхних ярусов, в XVII веке облицованных кирпичом.
Предположительно, щелевидные бойницы - это сохранившиеся детали первичной башни, разрушенной во время сражения. Остатки земляных бастионов и вала перед крепостью, возведенные в 1701 году по указу Петра I, сохранились и сегодня.