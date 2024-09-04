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Работы по возрождению храма Космы и Дамиана продолжаются в Гдовском районе

Активные работы по возрождению храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана продолжаются в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

24 сентября 2024 года на официальном информационном портале храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана поселка Гвоздно Гдовского района были опубликованы новые данные о ходе противоаварийных и реставрационных работ. На сегодняшний день уже выполнены работы по обустройству крыш над апсидой, хорами и трапезной частью храма. Ведется устройство кровельных конструкций над малыми объемами здания и световым барабаном.

Данные восстановительные мероприятия осуществляются в рамках реализации государственной программы по сохранению объектов культурного наследия России. В феврале 2024 года Министерство культуры РФ утвердило выделение необходимого финансирования на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ в храме святых Космы и Дамиана, чтобы обеспечить сохранность этого уникального исторического памятника.