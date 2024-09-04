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20 октября чтут Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление»

20 октября отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В 1812 году наполеоновские вой­ска за­ня­ли По­лоцк, и Псков оказался под угрозой ок­ку­па­ции. Тогда по прось­бе горожан в Псков были при­нес­ли из Псково-Печерской обители ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Успе­ние» и «Уми­ле­ние», а также хо­ругвь с изо­бра­же­ни­ем Спа­са Неру­ко­твор­но­го.

7/20 ок­тяб­ря был со­вер­шен крест­ный ход с чу­до­твор­ны­ми свя­ты­ня­ми. И в тот же день рус­ские вой­ска под предводительством генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна от­би­ли По­лоцк.

«С живейшим удовольствием видел я из письма вашего от 8-го сего октября, что почтенные жители города Пскова, как истинные и ревностные сыны Отечества, горя усердием ко благу онаго, 7-го числа со всем духовенством ходили с иконами (первенствующими иконами тут были Псково-Печерские чудотворные) Крестным ходом и молили Всещедрого Создателя о даровании мне милостивой еще помощи на одоление общего и алчного врага нашего. Посему долгом поставляю как вам, так и всем гражданам Пскова, принесть чувствительнейшую благодарность от лица всех войск, мне вверенных, а притом уведомляю вас с тем, чтобы вы и им всем сообщили, что молитвы их Всевышним услышаны, и я как чрез оные, так и под покровительством благословения их иконы святого благоверного Великого князя Гавриила, Псковского Чудотворца (эта икона была поднесена графу 5 сентября 1812 года от псковских граждан - прим.), разбив совершенно неприятеля под Полоцком, в то самое 7 число ночью овладел штурмом сим городом; потом, перейдя за Двину, гоню его авангардами моими к городу Лепелю», - писал граф Витгенштейн псковскому губернатору Петру Шаховскому.

Петр Витгенштейн внес 30 тысяч рублей от своего 1-ого корпуса на возведение храма в Псково-Печерской обители, попросив установить там доски с именами погибших воинов.

Храм в честь Ар­хи­стра­ти­га Бо­жия Ми­ха­и­ла в па­мять победы под Полоцком был воз­двиг­нут в 1827 году (строительство началось в 1815).

У пра­во­го кли­ро­са хра­нит­ся чу­до­твор­ная ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Уми­ле­ние» (1524 год).

По свидетельству историков, граф Витгенштейн при жизни дважды отклонил предложение жителей Пскова установить ему памятник.

В 2014 году в Печорах в память о фельдмаршале был установлен бюст Петра Витгенштейна (1768-1842).