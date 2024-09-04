20 октября чтут Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление»

20 октября отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.
Фото: Псково-Печерский монастырь
В 1812 году наполеоновские войска заняли Полоцк, и Псков оказался под угрозой оккупации. Тогда по просьбе горожан в Псков были принесли из Псково-Печерской обители иконы Божией Матери «Успение» и «Умиление», а также хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного.
7/20 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. И в тот же день русские войска под предводительством генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна отбили Полоцк.
Петр Витгенштейн внес 30 тысяч рублей от своего 1-ого корпуса на возведение храма в Псково-Печерской обители, попросив установить там доски с именами погибших воинов.
Храм в честь Архистратига Божия Михаила в память победы под Полоцком был воздвигнут в 1827 году (строительство началось в 1815).
У правого клироса хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умиление» (1524 год).
По свидетельству историков, граф Витгенштейн при жизни дважды отклонил предложение жителей Пскова установить ему памятник.
В 2014 году в Печорах в память о фельдмаршале был установлен бюст Петра Витгенштейна (1768-1842).