←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.09.2024 09:520 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября 07.11.2024 15:380 Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью» 06.11.2024 07:000 Реставрацию иконостаса Сорока Севастийских Мучеников продолжают в Пскове 03.11.2024 09:000 Иларионов день отмечают 3 ноября 02.11.2024 19:360 В Троицком соборе Пскова совершили отпевание митрофорного протоиерея Михаила Мельника 01.11.2024 18:060 Первый церковный музей и библиотеку хотят открыть на базе Великолукской епархии 
Церковь / Новости епархии

Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью»

07.11.2024 15:38|ПсковКомментариев: 0

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётному настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова, митрофорному протоиерею Олегу Тэору. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. 

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Он многое сделал для Псковской земли. В том числе благодаря его усилиям был возрождён воинский храм Александра Невского. Отсюда отправлялись десантники 76-й дивизии в Чечню, а сегодня военнослужащие и добровольцы уходят на СВО. Каждый день здесь звучат молитвы о здравии наших воинов», - отметил Михаил Ведерников. 

Олег Тэор – настоящий дивизонный батюшка. Он побывал во многих горячих точках – в Чечне, Югославии, Сирии – оказывая духовную поддержку воинам. Уже более 20 лет взаимодействует с Вооруженными силами РФ и является помощником командира псковской дивизии ВДВ. 

«Невероятно сильный человек, ставший духовным наставником для многих воинов. Очень приятно было вручить ему эту действительно заслуженную награду», - добавил глава региона. 

Пресс-портрет
Тэор Олег Гаясович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #награда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
07.11.2024, 15:380 Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью» 06.11.2024, 07:000 Реставрацию иконостаса Сорока Севастийских Мучеников продолжают в Пскове 03.11.2024, 09:000 Иларионов день отмечают 3 ноября 02.11.2024, 19:360 В Троицком соборе Пскова совершили отпевание митрофорного протоиерея Михаила Мельника
01.11.2024, 18:060 Первый церковный музей и библиотеку хотят открыть на базе Великолукской епархии  01.11.2024, 11:410 Протоиерей храма Александра Невского Олег Тэор отмечает 80-летие 01.11.2024, 08:080 Умер старейший клирик Псковской епархии 31.10.2024, 21:180 Александро-Невские православные беседы пройдут 7 ноября в Пскове
31.10.2024, 20:390 Митрополит Матфей провел встречу с новым директором Псковского филиала Россельхозбанка 31.10.2024, 14:490 Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой перевезут в Великие Луки 30.10.2024, 20:491 Праздничный концерт к 80-летию протоиерея Олега Тэора прошел в Пскове. ФОТО 29.10.2024, 22:282 Отношение православия к Хэллоуину обсудили на встрече с псковской молодежью
29.10.2024, 21:010 Главку колокольни подготавливают к золочению в Мирожском монастыре в Пскове 29.10.2024, 09:530 Состоялось принесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой на Псковскую землю 28.10.2024, 13:130 Мощам преподобной Евфросинии Полоцкой смогут поклониться псковичи 29 октября 28.10.2024, 09:400 Псковичей приглашают на торжество в честь 80-летия протоиерея Олега Тэора
27.10.2024, 19:000 Митрополит Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 27.10.2024, 17:500 Митрополит Матфей ознакомился с ходом строительных работ реабилитационного центра на территории Псково-Печерского монастыря 27.10.2024, 10:204 Насельницы Псковского Спасо-Елеазаровского женского монастыря окончили богословские курсы для монашествующих 25.10.2024, 09:570 «Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня. ВИДЕО
24.10.2024, 21:000 Лекцию «Пушкин и библия» прочтут в Пскове 24.10.2024, 17:320 Митрополит Матфей: Псковская земля занимает высокое место в духовной истории России 24.10.2024, 17:050 Директор АНО «Возрождение»: В Псковской области реставрируют 69 храмов 24.10.2024, 16:400 Патриарх Кирилл: На Псковской земле сохранилось немало памятников архитектуры
24.10.2024, 14:590 Видеоряд в честь владыки Тихона подготовили в правительстве Псковской области 24.10.2024, 08:400 Священномученика Александра Гривского вспоминают 24 октября 23.10.2024, 17:160 Настоятеля Спасо-Преображенского храма Локни перевели в Великие Луки 20.10.2024, 20:200 Евангельские беседы для взрослых возобновились при храме Архангела Михаила в городе Дно 
20.10.2024, 19:081 Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей пройдет в Пскове и Печорах 20.10.2024, 11:210 20 октября чтут Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление» 19.10.2024, 10:400 Ночную литургию для молодежи провел митрополит Матфей в Пскове 17.10.2024, 15:400 Мощи святой преподобной Евфросинии Полоцкой прибудут в Псков 29 октября
17.10.2024, 09:510 Храм праведного Иоанна Кронштадтского ремонтируют в Острове 16.10.2024, 21:030 Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил заседание расширенного Епархиального совета 16.10.2024, 20:310 Крестный ход с мощами великих святых пробудет в Великих Луках с 31 октября по 1 ноября 16.10.2024, 20:000 Лекцию о святынях Псковского края во внеурочной деятельности прочтут 24 октября
16.10.2024, 14:340 Вечерка для православной молодежи прошла в Пскове 16.10.2024, 09:302 Митрополит Тихон назначен главой комиссии по сохранению культурного наследия в Совете при президенте 16.10.2024, 08:000 Псковская епархия приглашает православную молодежь на ночную литургию  15.10.2024, 10:570 Благоустройство береговой части Снетогорского монастыря завершили в Пскове
14.10.2024, 17:390 Осужденных в псковской колонии причастили и исповедовали в Покров 14.10.2024, 09:450 Студенты заканчивают строительство часовни на Духовой горе Опочецкого округа 14.10.2024, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября 13.10.2024, 20:200 Молебен в честь праздника Покрова состоится в храме Псково-Печерского монастыря
13.10.2024, 17:400 Частица мощей Матроны Московской прибудет в Великие Луки 18 октября 12.10.2024, 17:000 День преподобного Феофана Милостивого отмечают православные 12.10.2024, 15:180 Новую икону установили на часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск 12.10.2024, 14:000 Выставка «Краски Снетогорья» пройдет в Псковской областной библиотеки 13 октября
11.10.2024, 12:360 «Пастырь»: Золотое правило нравственности. ВИДЕО 10.10.2024, 14:190 Умер заштатный клирик Псковской епархии архимандрит Елевферий (Попов) 09.10.2024, 21:000 Темой очередных Александро-Невских бесед в Пскове станет «Молитва поэта» 08.10.2024, 22:340 В поселке Тямша началось возведение кровли на строящемся храме
05.10.2024, 21:000 Завершен очередной ярус иконостаса в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре в Острове 04.10.2024, 15:020 Преображенский собор Мирожского монастыря могут начать реставрировать в 2026 году 04.10.2024, 12:160 Реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря хотят закончить к ноябрю 2025 года 04.10.2024, 08:200 В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров
03.10.2024, 19:001 Лекцию о монастыре Косьмы и Дамиана прочтут в Пскове 10 октября 03.10.2024, 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 02.10.2024, 12:160 Снетогорский монастырь просит помощи псковичей в подготовке яблок 01.10.2024, 18:330 Копыта точат коровам в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО
01.10.2024, 17:060 Псковский иерей Владислав Кузнецов умер в возрасте 52 лет 29.09.2024, 15:420 Работы по возрождению храма Космы и Дамиана  продолжаются в Гдовском районе 28.09.2024, 13:001 Завершается реставрация Тарарыгиной башни в Печорах 27.09.2024, 10:570 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня
27.09.2024, 10:160 В прокат вышел фильм «Крест», частично снятый в Псково-Печерском монастыре 27.09.2024, 08:440 Народные приметы и обычаи на Воздвижение 27 сентября 26.09.2024, 14:210 Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии 26.09.2024, 09:200 Лекция «Соловецкая обитель: вчера, сегодня, завтра» пройдет в Пскове 3 октября
26.09.2024, 08:000 Осенняя Пасха: церковь празднует обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме 21.09.2024, 09:000 Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 20.09.2024, 21:400 Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму 20.09.2024, 11:080 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня. ВИДЕО
19.09.2024, 18:290 Лекцию о Серафиме Вырицком прочтут в Пскове 19.09.2024, 13:550 Люди должны стать сопричастниками духовного богатства — протоиерей Псковской епархии 19.09.2024, 13:320 Крестный ход вокруг Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2024, 10:190 Стартовал традиционный крестный ход вокруг Пскова. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru