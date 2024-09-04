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Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётному настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова, митрофорному протоиерею Олегу Тэору. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Он многое сделал для Псковской земли. В том числе благодаря его усилиям был возрождён воинский храм Александра Невского. Отсюда отправлялись десантники 76-й дивизии в Чечню, а сегодня военнослужащие и добровольцы уходят на СВО. Каждый день здесь звучат молитвы о здравии наших воинов», - отметил Михаил Ведерников.

Олег Тэор – настоящий дивизонный батюшка. Он побывал во многих горячих точках – в Чечне, Югославии, Сирии – оказывая духовную поддержку воинам. Уже более 20 лет взаимодействует с Вооруженными силами РФ и является помощником командира псковской дивизии ВДВ.

«Невероятно сильный человек, ставший духовным наставником для многих воинов. Очень приятно было вручить ему эту действительно заслуженную награду», - добавил глава региона.