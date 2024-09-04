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Церковь / Новости епархии

Крестный ход вокруг Пскова пройдет 27 ноября

11.11.2024 10:18|ПсковКомментариев: 0

В среду 23-й седмицы по Пятидесятнице (27 ноября) состоится очередной ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото: Псковская епархия

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. 

Крестный ход в ноябре совершит приход храма святителя Луки Крымского (при Городской больнице) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма (город Псков, улица Коммунальная, дом 23, корпус 10).

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06. 

Теги: #Крестный ход
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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