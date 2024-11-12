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Археологическую находку хотят законсервировать в храме Николы со Усохи в Пскове

Основание престола и погреб нашли археологи в храме Николы со Усохи, сообщается в Telegram-канале «Псково-Печерские паломники».

Видео: Telegram-канал «Псково-Печерские паломники».

«Казалось бы такие маленькие находки, но весь проект летит в тартарары, потому что все коммуникации, которые предлагалось пустить под полом придется переделывать», - рассказал рассказал главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» Алексей Гамзин.

Планируется также постройка пандуса и подъезда для, например, пожарных машин. Еще в храме обнаружили живопись, которая немного изменила планы по реставрации храма. Датировка живописи определяется.

От одной из идей по сохранению архитектурных находок пришлось отказаться. Реставраторы хотели найденные престол и погреб поместить под стеклянный пол, как это сделано в Поганкиных палатах, но осуществлению этой идеи мешает высокий уровень грунтовых вод, которые заполняют выкопанное пространство.