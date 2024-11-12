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Память святителя Тихона почтили в Псковской епархии

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы города Пскова 17 ноября, в 21-ю неделю по Пятидесятнице. Сегодня в храме прославили память святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный Печорского округа епархии протоиерей Владимир Семиндяев, старший священник храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине города Москвы иерей Роман Хан, клирики Псковской епархии. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения Литургии исполнили хор храма и хор учащихся Гимназии №28 города Пскова с изучением основ православной культуры под управлением Татианы Зимарской. За богослужением молились директор МАОУ «Псковская гимназия с изучением основ православной культуры № 28» Ольга Замирская, а также многочисленные прихожане храма и паломники.

По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Андрей поприветствовал дорогого Владыку митрополита и преподнес в дар портрет святителя Тихона, в честь которого освящен один из приделов храма Успения (с Полонища).

Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.