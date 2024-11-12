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Митрополит Матфей наградил участников принесения Казанской иконы Божией Матери

В Общественной палате России митрополит Псковский и Порховский Матфей наградил участников принесения Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей.

Фото: Псковская епархия

В Общественной палате Российской Федерации в Москве состоялось общее собрание организаторов и участников принесения Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви, на котором митрополит Матфей, председатель комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, наградил благодарственными письмами комиссии духовенство, сопровождавшее Казанскую икону Божией Матери по всей России, сотрудников Всемирного Русского Народного Собора, государственных чиновников из разных регионов, благодетелей и всех, кто внес весомый вклад в организацию и проведение Всероссийского молебна о Победе.

В число награжденных также вошли клирики Псковской епархии: протоиерей Владимир Семиндяев, иерей Константин Быков, иерей Павел Орлов.

В приветственном слове к участникам собрания митрополит Матфей поблагодарил всех причастных к Всероссийскому молебну и отметил, что к чудотворному образу приложились свыше 1,2 миллиона верующих.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 6 мая по 4 ноября Казанская икона была принесена в 75 епархий Русской православной церкви и около 100 городов России.