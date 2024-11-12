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Церковь / Новости епархии

Православный «Дом молодежи» открылся в Пскове. ФОТО

04.12.2024 19:14|ПсковКомментариев: 0

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея молодежный православный клуб «Трилучье» открылся в Пскове сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Два новых зала оснащены для проведения культурно-массовых мероприятий, лекций, мастер-классов, православных чтений и чаепитий. На данный момент молодежное православное движение Псковской области насчитывает более 600 человек и новое место встреч станет возможностью для дальнейшего развития среди молодежи Псковской области.

Здание находится по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 10. 

Фото: Анна Тягунова/ ПЛН
 

В рамках открытия молодежь также отблагодарила руководителя молодежного клуба Псковской епархии «Трилучье» отца Тигрия с годовщиной принятия сана, вручив сертификат на пошив подрясника и букет цветов.

Митрополит Псковский и Порховский лично присутствовал на открытии нового помещения, передав напутствие в успешном развитии молодежного православного клуба Псковской епархии «Трилучье»

Открытие началось с молебна в хоровом сопровождении.

Завершением встречи стало чаепитие и постный ужин с участием владыки.

Теги: #молодежь #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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